Нищета и забвение. Трагические судьбы известных советских актеров

Счастливый конец в жизни происходит намного реже, чем в кино, о чем на своем опыте узнали некоторые советские актеры. Эти люди заставляли зрителей испытывать гамму чувств, но их судьбы обрывались трагично.

Звезда кинофильма «Операция Ы» скончался в нищете после длительной скорби по своему другу Леониду Быкову . Актер испытывал настолько сильную нужду в деньгах, что средства на его похороны довелось собирать у соседей и знакомых. Впрочем, за могилой деятеля ухаживать оказалось некому, поэтому спустя 25 лет от нее едва ли что-то осталось. Сергей Филиппов

Зрителю актер запомнился исполнением роли Кисы Воробьянинова, но в конце его жизни о нем забыли практически все. Из балета артист ушел после отмеченного у него приступа, а в 1965 ему диагностировали рак головного мозга. Свои последние годы Филиппов прожил в нищете, а после своей смерти он оставался в квартире почти две недели, прежде чем коллега артиста Александр Демьяненко сумел насобирать достаточно денег на гроб. Семен Фарада

Забытый заслуженный артист в течение нескольких лет оставался прикованным в постели, а его семья каждый месяц общими силами собирала несколько сотен долларов на медикаменты. О беде в семье известного артиста упоминали в газетах, после чего Гильдия актеров выдавала родне Семена Фарады около тысячи рублей в месяц. Краем бесчеловечности по отношению к деятелю искусства стало проникновение в его дом журналиста, который нагло сфотографировал умирающего Семена Фараду. Георгий Вицин

После своей смерти этот народный артист СССР оказался забыт всеми, а на его похороны пришла только семья и несколько соседей. Коллеги и поклонники попросту забыли проводить Вицина в последний путь. Несмотря на нищету, в старости деятель выхаживал бродячих собак благодаря одной пенсии, подкармливал птиц и был добрым к местным детям. Екатерина Савинова

Актриса запомнилась зрителю своей игрой в ленте «Приходите завтра», перед съемками которой она подхватила бруцеллез. В это же время у нее стала развиваться шизофрения, после чего инфекция поразила нервную систему знаменитости. Спустя 9 лет, на протяжении которых она постоянно лечилась в клиниках, Савинова бросилась под поезд. Любовь Орлова

После кинофильма «Весна» звезда решила оставить кино, а попытка вернуться завершилась провалом, что серьезно отразилось на ее здоровье. Актриса начала страдать от болей в почках, причиной чего послужил рак поджелудочной железы. Муж Орловой запретил медикам раскрывать ей правду о настоящем диагнозе, и в итоге она скончалась, так и не зная ничего болезни. Нонна Мордюкова

Актриса на закате жизни постоянно болела и жила в бедной московской квартире в компании сестры. Пенсии знаменитости едва хватало на покупку продуктов, а после кончины Мордюковой ее родственница рассказала, что она постоянно представляла себя на сцене и регулярно воображала новые роли, которые мечтала сыграть.]]>