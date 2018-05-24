Сценарий на уикенд: пробуем авторское меню Тины Канделаки, идем на продолжение «Звездных войн» и слушаем стихи «#вЖЫвую»

Что делать, если мы уже посмотрели «Мстителей», сходили на открытие веранд в ресторанах и побывали на пикнике? Нет, не закрываться дома, а читать нашу афишу событий на уикенд, надевать лучшее платье и выходить в свет.

Тина Канделаки никак не даст интервью одному известному персонажу, зато советы, как выглядеть стройной, предоставляет с удовольствием. Для этого даже в меню своего детища — грузинского ресторана «Тинатин» — ввела особый раздел с правильными блюдами. Создали его совместно с диетологом Ксенией Кисельковой, а в основу заложили концепцию сбалансированного питания. Теперь помимо увесистых хачапури по-аджарски и хинакали здесь можно попробовать легкие блюда вроде бакинских помидоров, томатного супа с мидиями или шоколадно-белковый мусс с голубикой на десерт. Готовимся к лету, девочки!

Пьем эксклюзивные напитки за полцены

В ресторане с итальянско-марокканскими оттенками Guardian на Трехгорке, к теплому времени года готовятся немного иначе. На выходных тут предлагают выпить любого красного вина из эксклюзивной подборки со скидкой 50%! И для этого даже не обязательно петь песни в караоке на 100 баллов, просто попроси официанта принести что-нибудь из мясного раздела.

Едем за тайской кухней на высоту птичьего полета

Если экзотики хочется, а в отпуск так и не отправляют, на всякий случай скажем, что посольство Королевства Таиланд в Москве теперь сотрудничает с Ginza Project и в столице представляют Тайскую неделю.

До 30 мая в Sixty предлагают специальное тайское комплексное меню ограниченного тиража от шеф-повара Чобди-Нгама и владельца традиционного ресторана Lerd Tip в Таиланде. Наконец можно попробовать настоящий Том Ям с выраженным кисло-острым вкусом, пряное зеленое карри с курицей и аутентичный Mango Cocktail на основе виски с манго.

Пьем элитный чай Кстати, снять стресс в последний рабочий день можно в необычном ресторане-библиотеке Community. Тут собираются расслабить москвичей после тяжелых трудовых будней и налить каждому чашечку ароматного чая. Тем более, в меню — 50 сортов китайского и тайваньского напитка, который исключительно по специальной технологии подают два обученных чайных мастера.

Чайные мероприятия проходят в разных форматах: классическая церемония, рассчитанная до пяти человек, которая включает дегустацию двух сортов чая. Более эксклюзивная церемония Special — также для пяти персон — рассчитана на тонких знатоков и ценителей — включает в себя дегустацию двух премиальных сортов элитного коллекционного чая. Если только начинаешь знакомиться с миром тонких вкусов чайных напитков, лучше записаться на церемониальную варку чая на открытом огне методом Лу Юя.

Танцуем в Черепе Макса Барсих

Не удивляйся 25 мая Макс даст в Москве грандиозное шоу «Туманы», в котором ключевой фигурой станет визуализация слогана выступления — «Танцуй в моей голове» — трехтонный череп.

— объясняет задумку с черепом режиссер и продюсер шоу Алан Бадоев

Сам череп представляет собой три уровня сцены, детали которых во Дворец Спорта «МегаСпорт» будут везти на трех грузовых фурах.

Идем на бесплатный концерт Reebok Classic «Классика. Навсегда.»

Продолжить безумные танцы можно и 26 мая на территории парка «Коломенское», где пройдет четвертый концерт весеннего тура Reebok Classic «Классика. Навсегда.», он станет завершающим в серии вечеринок, с марта охвативших крупнейшие города России: Сочи, Казань и Санкт-Петербург. На открытой сцене в Москве соберутся ярчайшие представители русскоязычной хип-хоп и EDM сцены, пионеры стиля и герои современной культуры: группа АИГЕЛ, рэп-квартет «КАСТА», MNOGOZNAAL и БАТИШТА.

Главное — вход бесплатный, но количество мест ограничено.

Путешествуем со скрипкой

В финале уикенда, 27 мая, в ММДМ состоится единственный концерт скрипача-виртуоза из Испании Ара Маликяна. В рамках мирового тура «Невероятное путешествие скрипки» Ара исполнит классические мировые шедевры Вивальди, Моцарта, Паганини, роковые композиции Led Zeppelin, Джимми Хендрикса Дэвида Боуи в оригинальной интерпретации, а также представит собственные произведения.

— говорит Ара Маликян о своем творчестве.

В этот раз премьеры у нас ровным счетом две. Американский бестселлер и отечественная черная лошадка. Кто из них выиграет гонку кассовых сборов узнаем скоро, а пока знакомимся с ними ближе.

Фильм «Черновик»

Сергей Мокрицкий , некогда снявший нашумевшую «Битву за Севастополь», снова собирается удивлять поклонников качественным российским кино. Но теперь — в совершенно ином формате. Никаких исторических повторений и документальной точности, только фантастика и творческий полет фантазии. Его новый проект «Черновик» — экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко рассказывает о Кирилле — талантливом дизайнере компьютерных игр. Волей судьбы он оказывается отрезанным от общества, чтобы выполнить важную миссию — стать таможенником между параллельными мирами и разгадать тайны вселенной.

Фильм «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории»

Масштабный фидбек приготовил нам режиссер Рон Ховард. В этот раз центральной фигурой в фильме станет любимец миллионов — сорвиголова Хан Соло и его верный напарник Чубакка. Сюжет расскажет о том, как начинались их похождения и как легендарная парочка стала самыми хитрыми и обаятельными контрабандистами.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK