На «Площади Согласия» выступила группа «Небо здесь»

23 мая в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила рок-группа «Небо здесь».

Стартовавшее 16 мая зрительское голосование за лучшую группу прошлого сезона было продлено еще на неделю, поэтому у желающих поддержать участников проекта «Автобус», «DAHAKA», «SEPTERIA», «Adam Jou» и «Gipsy Grai» появилось для этого еще семь дней.

Новый сет открыла группа «Небо здесь». За 18 лет существования коллектива музыканты завоевали немало поклонников, причем не только в России: проехав по родной стране, они побывали с концертами во многих зарубежных странах. В группе четыре человека: Игорь Тимошин (гитара, вокал), Алексей Смирнов (барабаны), Игорь Похилов (вторая гитара) и Михаил Соловьев (бас-гитара).

Член жюри Анна Королева заметила, что в английском языке вокалист чувствует себя свободней, хотя и русскоязычные песни находятся на высоте.

— Русский язык действительно не всегда просто сочетать с рок-музыкой, — ответил музыкант.

Выступив со следующими двумя песнями «Krishna Сonsciousness» и «Сохрани мои сны», Игорь Тимошин рассказал немного об истории их написания.

— Первую из них, о Кришне, мы играем с 1998 года, — сказал он. — Я интересуюсь эзотерикой, индуизмом, и здесь выразил свои чувства по отношению к этому индийскому верованию.

Не только смысл текста, но и само исполнение оставило у жюри только положительные эмоции.

— Мне кажется, что это не предел, — поделилась мнением Анна Королева. — У вас очень разнообразная палитра в песнях, и вы можете удивлять еще больше, чем сегодня.

К коллеге присоединился Игорь Сандлер:

— Самое главное, что у вас есть, — это драйв, а этим может похвастаться далеко не каждая команда, — подытожил он. — Вы звучите, вы — молодцы!

Были сыграны финальные композиции «Небо здесь» и «Океан». Руководитель сетевого вещания «ВМ» Игорь Настенко поблагодарил участников за зрелищное выступление:

— Это было здорово, — коротко сказал он. — Вы меня вернули в юность.

Напоминаем, что «Площадь Согласия» выходит в эфир в 20:00 по средам в рамках сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва» . Смотрите наш проект, читайте о нашем проекте, присоединяйтесь к нашему проекту!

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