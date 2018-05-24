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Графолог рассказала о том, чья рука писала текст видеообращения Скрипаль
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Графолог рассказала о том, чья рука писала текст видеообращения Скрипаль 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам графолога, человек, составлявший письмо, эмоционален, ему важна принадлежность к какой-то социальной группе, это человек ведомый.
Русская и английская версии письменного обращения Скрипаль принадлежат одному человеку. Судя по всему, он эмоционален, ему важна принадлежность к какой-то социальной группе, это человек ведомый. Признаков подавленности и стрессового состояния у человека, писавшего это, нет. Об этом рассказала эксперт-графолог, руководитель Центр изучения почерка «Современная Графология» Ирина Бухарева в эксклюзивном комментарии телеканалу «Звезда».
«Предоставленные образцы почерка, вероятнее всего, написаны одной рукой. Разумеется, для более полного сравнения нам необходимы оригиналы этих почерков. Но большинство признаков указывается на то, что это писалось одной рукой. Что можно сказать об этом человеке — человек достаточно ведомый. В обоих образцах перечеркнута подпись, что говорит о неверии в себя. Когда человек не верит в свои возможности, когда он перечеркивает. Очень много различных вариаций наклона. Психологическое состояние — она сама по себе очень эмоциональна. Многие вещи воспринимаются близко к сердцу», — рассказала «Звезде» эксперт-графолог.
В российском посольстве в Британии отметили, что вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление.
Ранее сообщалось что Юлия Скрипаль дала первое интервью после инцидента с отравлением в британском Солсбери. В своем обращении Юлия благодарит российское посольство за предложенную помощь, однако отказывается от нее. Также Скрипаль просит «не говорить за нее и ее отца, так как это могут сделать только они сами».
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергают.
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