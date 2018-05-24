Самые титулованные артисты мира выступят на I Международном фестивале циркового искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Около 200 титулованных артистов из разных стран мира примут участие в I Международном фестивале циркового искусства «На Фонтанке», который открывается в четверг в Петербурге и является частью культурной программы XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как рассказали ТАСС в Росгосцирке, на протяжении четырех дней зрители увидят икарийские игры, шоу иллюзионистов, конный аттракцион, клоунские репризы.

"Около 200 артистов примут участие в Международном фестивале циркового искусства. Это событие приурочено сразу к двум важным датам — дню основания города на Неве и юбилейному, 140-му сезону Цирка на Фонтанке", — рассказали в Росгосцирке.

На протяжении четырех дней на знаменитом петербургском манеже будут выступать творческие коллективы артистов из России, Китая, КНДР, Украины, Германии, Португалии, Бельгии, США, Туркменистана, Эфиопии и других стран. «Каждый день программа будет разная — она не повторяется, и на гала-выступлениях финальных двух дней фестиваля выступят лучшие из лучших, которых отбирает жюри», — отметили организаторы смотра.

Публику познакомят с эффектным жанром икарийских игр, в котором артисты подбрасывают друг друга при помощи ног, с невероятными акробатическими трюками от коллективов из Китая и КНДР, с дрессированными львицами Виталия Смолянца и конным аттракционом артистов из Туркменистана. Аудитории покажут иллюзии в исполнении одного из самых известных мастеров этого жанра Кевина Джеймса , а также репризы ведущего артиста кабаре «Лидо» в Париже Хоуш-Ма-Хуша и клоунского трио «Без носков».

В жюри фестиваля, которое будет оценивать профессионализм и мастерство выступающих, вошли руководители и создатели цирковых фестивалей из России, стран Европы, Китая, КНДР и других стран. Возглавляет судейскую коллегию генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов . Ведущими фестиваля будут представитель знаменитой и старинной династии цирковых артистов Эдгард Запашный и актриса Кристина Асмус

Фестиваль завершится 27 мая гала-выступлением на манеже Цирка на Фонтанке и театрализованным парадом на Невском проспекте, в котором примут участие в том числе и самые большие цирковые артисты — слоны. Как рассказал журналистам в преддверии события председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев , в красочном карнавальном шествии задействуют четыре дрессированных животных, которых будут сопровождать сотрудники Росгосцирка. «Мы видим, что это [событие] вызвало огромный интерес среди наших зарубежных гостей, которые приезжают в Петербург, чтобы увидеть что-то новое», — отметил он.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.