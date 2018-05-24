Международный фестиваль циркового искусства «На Фонтанке» открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Первый международный фестиваль циркового искусства «На Фонтанке» начался в четверг в Петербурге в здании старейшего в стране стационарного Цирка Чинизелли, расположенного на берегу реки Фонтанки. Около 200 артистов из 11 стран Европы, Азии, Америки и Африки съехались на конкурс.

Своих лучших артистов прислали на смотр цирки Бельгии, Германии, Китая, КНДР, Португалии, России, Румынии, США, Туркменистана, Украины, Эфиопии. Представители этих стран входят в состав жюри конкурсной части фестиваля, которое возглавил гендиректор Российской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов

"Этот фестиваль — уникальное событие, которому могут позавидовать не только российские, но и многие европейские города. Его центром, как мы и обещали, стал Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке, который вошел в систему «Росгосцирка», — сказал Иванов.

Он назвал большим достижением тот факт, что Россию на этом празднике представляют три цирковых компании — «Росгосцирк», Большой московский цирк на проспекте Вернадского и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

О программе

Конкурсная часть фестиваля продлится два дня. А затем на этом же манеже пройдут гала-представления. Лучшие номера для них отберет международное жюри. Лучших из лучших ждут три приза «Золотой Гаэтано» и столько же серебряных и бронзовых наград. Фестиваль входит в культурную программу XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Зрители смогут восхититься икарийскими играми, невероятными акробатическими трюками, мастерством дрессуры животных, фокусами Кевина Джеймса , а также посмеяться над клоунскими репризами Хуш-Ма-Хуша и трио «Без носков». Пиком праздника в День города — 27 мая — станет шествие цирковой кавалькады по центру Санкт-Петербурге во главе с самыми большими артистами — слонами.

Как полагают организаторы, фестиваль «На Фонтанке» станет не только местом захватывающих состязаний, но и профессионального обмена мнениями, подарит радость общения, новых друзей, впишет яркую страницу в историю отечественного государственного цирка, которому в следующем году исполняется 100 лет. По словам главы Росгосцирка Иванова, фестиваль «На Фонтанке» — это «первое масштабное мероприятие компании в рамках празднования знаменательного юбилея».

Дети до четырех лет могут посещать представления бесплатно.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.