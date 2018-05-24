В Петербурге откроется фестиваль циркового искусства «На Фонтанке»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости . Первый Международный фестиваль циркового искусства «На Фонтанке» пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 мая. В завершение фестиваля, в день основания Северной столицы — 27 мая, пройдет цирковой парад по центру города, в котором примут участие дрессированные слоны.

В представлениях в Цирке на Фонтанке примут участие артисты из Бельгии, Германии, Китая, КНДР, Португалии, России, Румынии, США, Туркменистана, Украины, Эфиопии. Ведущим фестиваля станет народный артист России Эдгард Запашный

"Современность и классика, высокий профессионализм и мастерство участников фестиваля подарят петербуржцам и гостям нашего города незабываемую встречу с волшебным искусством цирка… Зрители смогут восхититься икарийскими играми, иллюзиями Кевина Джеймса , невероятными акробатическими трюками артистов из Китая и КНДР, увидеть невероятный конный аттракцион артистов из Туркменистана и посмеяться над репризами Хоуш-Ма-Хоуша и клоунского трио «Без носков», которые приготовили для зрителей множество сюрпризов", — сообщают организаторы.

На фестивале также будут представлены аттракцион «Империя львиц» под руководством Виталия Смолянца (Россия), аттракцион «Индийские слоны» под руководством семьи Гертнер (Германия).

Отмечается, что финалом фестиваля станет серия гала-представлений с самыми яркими цирковыми номерами, которое отберет специальное жюри.

В завершение фестиваля, в день города, пройдет цирковой парад, где участники представлений во главе с самыми большими цирковыми артистами — слонами — пройдут по центру Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург 27 мая отметит очередную дату со дня своего основания: в этот день 315 лет назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.