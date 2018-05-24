В Космическом центре ГБОУ города Москвы состоялось военно-патриотическое мероприятие для кадетов

Воспитанникам были показаны тематические фильмы об истории создания и развития войск РХБ защиты ВС РФ и фильмы, посвященные героическим сражениям Великой Отечественной войны.

В канун 100-летнего юбилея войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации в Космическом центре ГБОУ города Москвы «Школа № 354 имени Д. М. Карбышева» состоялось военно-патриотическое мероприятие для воспитанников кадетского класса.

«Мы должны достойно передать память от наших ветеранов юному поколению защитников Отечества. Уверен, наша молодежь будет бережно хранить знания о Победе в Великой Отечественной войне, свято чтить память миллионов людей, отдавших свои жизни за мир и свободу страны», — приветствовал представитель войск РХБ защиты ВС РФ.

Воспитанникам были показаны тематические фильмы об истории создания и развития войск РХБ защиты ВС РФ и фильмы, посвященные героическим сражениям Великой Отечественной войны.

Участников мероприятия познакомили с экспозицией огнеметно-зажигательного вооружения, которая была представлена следующими экспонатами:

-огнеметы Великой Отечественной войны (ранцевый огнемет РОКС-3);

-огнеметы послевоенного времени (ранцевый огнемет ЛПО-50);

-шесть образцов реактивных пехотных огнеметов, стоящих на вооружении в настоящее время (РПО, РПО-А, ЛПО-97, СПО, МРО-А, РПО ПДМ-А);

-макет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А (боевая машина БМ-1).