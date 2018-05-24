В Космическом центре ГБОУ города Москвы состоялось военно-патриотическое мероприятие для кадетов 

Воспитанникам были показаны тематические фильмы об истории создания и развития войск РХБ защиты ВС РФ и фильмы, посвященные героическим сражениям Великой Отечественной войны.
В канун 100-летнего юбилея войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации в Космическом центре ГБОУ города Москвы «Школа № 354 имени Д. М. Карбышева» состоялось военно-патриотическое мероприятие для воспитанников кадетского класса.
«Мы должны достойно передать память от наших ветеранов юному поколению защитников Отечества. Уверен, наша молодежь будет бережно хранить знания о Победе в Великой Отечественной войне, свято чтить память миллионов людей, отдавших свои жизни за мир и свободу страны», — приветствовал представитель войск РХБ защиты ВС РФ.
Воспитанникам были показаны тематические фильмы об истории создания и развития войск РХБ защиты ВС РФ и фильмы, посвященные героическим сражениям Великой Отечественной войны.
Участников мероприятия познакомили с экспозицией огнеметно-зажигательного вооружения, которая была представлена следующими экспонатами:
-огнеметы Великой Отечественной войны (ранцевый огнемет РОКС-3);
-огнеметы послевоенного времени (ранцевый огнемет ЛПО-50);
-шесть образцов реактивных пехотных огнеметов, стоящих на вооружении в настоящее время (РПО, РПО-А, ЛПО-97, СПО, МРО-А, РПО ПДМ-А);
-макет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А (боевая машина БМ-1).
Рассказывая о подвигах огнемётчиков 26-ой отдельной роты фугасных огнеметов и взводе химзащиты 365 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии, участвовавших в декабре 1941 г. в битве под Москвой член Президиума Межрегиональной общественной организации взаимопомощи «Содружество офицеров», член Правления Костромского землячества В. Солнцев призвал кадетов интересоваться прошлым, собирать семейные архивы для того, чтобы вместе сохранять историю великой России.