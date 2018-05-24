На Кубе открылась фотовыставка, посвященная 75-летию восстания в лагере Собибор

ГАВАНА, 24 мая. / ТАСС /. Фотовыставка, посвященная 75-летней годовщине восстания в нацистском концлагере Собибор на территории оккупированной Польши, открылась в среду в гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти — главной библиотеке Кубы.

"Эта экспозиция посвящена единственному за всю войну успешному восстанию узников лагерей смерти и подвигу организатора этого сопротивления — советского офицера Александра Печерского ", — отметил, открывая экспозицию, представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский. По его словам, для всего мира подвиг собиборцев стал символом несокрушимости человеческого духа.

Фотоснимки рассказывают о самом Печерском (1909-1990), его семье и боевых товарищах, подготовке и осуществлении восстания. На открытие выставки пришли как живущие на Острове свободы российские соотечественники, так и кубинцы. Многие из них отмечали в разговоре с корреспондентом ТАСС, что нынешняя экспозиция — уникальная возможность заглянуть в прошлое и узнать о восстании в Собиборе и его героях.

Ярошевский выразил надежду на то, что кубинцы в скором времени смогут увидеть художественный фильм «Собибор» Константина Хабенского , вышедший в начале мая на российские экраны. Помимо самого Хабенского, в нем сыграл голливудский актер Кристофер Ламберт

Восстание в Собиборе

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там уничтожили до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил лейтенант Печерский.

В восстании приняли участие около 400 заключенных, им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес. Примерно 80 человек погибли при побеге, 170 обнаружили при облавах, их расстреляли, еще около 100 человек выдали нацистам или убили местные коллаборационисты, при этом до конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

Сразу после побега узников нацисты сровняли лагерь с землей. После окончания войны польские власти установили в этом месте памятник, представляющий собой фигуру матери, прижимающей к себе ребенка.