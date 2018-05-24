Восемь странных и неожиданных вещей, которые были на борту «Титаника»

Трагическая история крушения «Титаника», столкнувшегося с айсбергом и затонувшего более ста лет назад, вошла в основу многочисленных литературных произведений, документальных фильмов и даже художественного фильма, получившего премию «Оскар». В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года более полутора тысяч человек погибли при кораблекрушении. Но мало кто знает, что вместе с этими несчастными людьми затонуло немало странных и необычных предметов, которые были на борту лайнера.

Источник: All Day Электрические ванны

В начале 1900-х электрические ванны были последним писком моды среди ведущих здоровый образ жизни. Они были так популярны, что такую ванну даже установили на борту «Титаника». Женщинам разрешалось пользоваться ей по утрам, а мужчины могли полежать в ней после обеда или вечером. Пассажиры на борту «Титаника», желающие испытать привилегию воздействия мощного ультрафиолета на свои тела, должны были купить билет за один доллар.

Опиум

На борту «Титаника» было четыре ящика опиума. В 1912 году Конгресс США уже запретил опиум, но он оставался распространенным ингредиентом различных лекарств. Тем не менее фармацевтические компании должны были помечать соответствующим образом все лекарства, содержащие опиум. Употребление опиума в США сократилось из-за изменений в законодательстве, и стало сложнее его импортировать, но это все еще делалось.

Дорогостоящая картина

Одним из самых дорогих предметов на борту «Титаника» было не ювелирное украшение и не бриллиант, а картина кисти французского художника Мерри-Жозефа Блонделя La Circassienne au Bain. Хозяин картины, шведский предприниматель Моритц Хакон Бьорнстрём-Стеффанссон, выжил после кораблекрушения и подал заявление в страховую компанию о возмещении утраты картины стоимостью 100 тысяч долларов. На сегодняшний день это были бы 2,4 миллиона долларов.

Машинка для приготовления мармелада

Чтобы делать мармелад, нужно было очень точно срезать кожуру с фруктов. Многие, кто готовил мармелад в начале 1900-х, использовали специальную машинку. Хозяйкой этой машинки, оказавшейся на борту «Титаника», была 27-летняя Эдвина Селия Траутт по прозвищу Винни. Она выжила в катастрофе. В спешке усаживаясь в спасательную шлюпку, девушка была вынуждена оставить любимое приспособление на корабле. После этого она также обратилась в страховую для возмещения ущерба.

Турецкий хаммам

«Титаник» был одним из самых современных и роскошных кораблей, построенных в то время. Неудивительно, что пассажиры первого класса имели возможность пользоваться первоклассной турецкой баней.

Кошка Дженни

В то время на многих кораблях вне зависимости от класса возили кошек, чтобы они истребляли крыс и мышей. На «Титанике» была Дженни, официальная питомица и талисман корабля. На фото — другая кошка на похожем корабле, поскольку фотографий Дженни не сохранилось.

Электрический конь

Спортзал на борту первоклассного лайнера вряд ли кого-то удивит. На «Титанике» странными были тренажеры. Одним из любопытных приспособлений был «электрический конь», который симулировал езду верхом.

Рукопись писателя Джозефа Конрада