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Кемеровские многодетные семьи получат более 63 тонн семенного картофеля
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Кемеровские многодетные семьи получат более 63 тонн семенного картофеля 

АиФ Кузбасс 8 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В областном центре 633 многодетных семьи получат семенной картофель.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, семенной картофель получат семьи, в которых три и более ребенка, и которые имеют дачи и приусадебные участки. Каждая семья получит по 100 кг картофеля.
Сообщается, что 23 мая семенной картофель уже получили 210 семей из Заводского, Ленинского и Центрального районов. 24 мая семена получат семьи Кировского и Рудничного районов, в пятницу — из жилых районов Кедровка, Помышлённовский и Ягуновский, Пионер.
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