Кемеровские многодетные семьи получат более 63 тонн семенного картофеля

В областном центре 633 многодетных семьи получат семенной картофель.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, семенной картофель получат семьи, в которых три и более ребенка, и которые имеют дачи и приусадебные участки. Каждая семья получит по 100 кг картофеля.

Сообщается, что 23 мая семенной картофель уже получили 210 семей из Заводского, Ленинского и Центрального районов. 24 мая семена получат семьи Кировского и Рудничного районов, в пятницу — из жилых районов Кедровка, Помышлённовский и Ягуновский, Пионер.