В Петербурге стартует ПМЭФ-2018

Рекордное число участников ожидается на Петербургском международном экономическом форуме. Он стартует сегодня в Северной столице и пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ожидается 15 тысяч делегатов, а также около полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 стран.

В качестве почетных гостей на форум приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Девиз форума в этом году — «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий. Участники форума, например, обсудят применение искусственного интеллекта в экономике, использование технологии блокчейн в управлении бизнесом. А также построение цифровой инфраструктуры.

Завершится официальная программа Петербургского форума 26 мая, напоминает телеканал «Россия 24».