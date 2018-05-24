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В Петербурге стартует ПМЭФ-2018
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В Петербурге стартует ПМЭФ-2018 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Рекордное число участников ожидается на Петербургском международном экономическом форуме. Он стартует сегодня в Северной столице и пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ожидается 15 тысяч делегатов, а также около полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 стран.
В качестве почетных гостей на форум приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Девиз форума в этом году — «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий. Участники форума, например, обсудят применение искусственного интеллекта в экономике, использование технологии блокчейн в управлении бизнесом. А также построение цифровой инфраструктуры.
Завершится официальная программа Петербургского форума 26 мая, напоминает телеканал «Россия 24».
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