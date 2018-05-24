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Умирающую несовершеннолетнюю роженицу из ЕАО экстренно доставили в Хабаровск
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Умирающую несовершеннолетнюю роженицу из ЕАО экстренно доставили в Хабаровск 

360tv.ru 56 минут назад
В Хабаровск из Еврейской автономной области вертолетом экстренно доставили несовершеннолетнюю роженицу. Она впала в кому после кесарева сечения и коллегиально было принято решение доставить подростка в краевой Перинатальный центр. Об этом сообщил сайт DVhab.ru.
По данным издания, девочка растет в асоциальной семье, у гинеколога не наблюдалась. Роженице сделали кесарево сечение и малыш появился на свет здоровым. При этом сама молодая мама впала в кому. Ей смогли помочь в краевом перинатальном центре.
15-летняя жительница ЕАО проведет в перинатальном центре не менее двух недель, ей назначено необходимое лечение. Жизни молодой матери и ребенка в настоящее время ничего не угрожает, отметил главный врач Хабаровского краевого Перинатального центра Юрий Бердаков.
На Дальнем Востоке в последние годы фиксируется прирост доли пожилых и естественная убыль населения. Абсолютная численность населения стабильно снижается с 2000 года в Магадане, ЕАО и Амурской области, на Чукотке.
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