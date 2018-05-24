В Челябинске выбрали самую уникальную девушку: смотрим сочный фоторепортаж с конкурса красоты

Региональный финал самого масштабного конкурса красоты «Ты уникальная» прошел в Челябинске. За звание лучшей и возможность представить Челябинск в Санкт-Петербурге, куда съедутся красавицы со всей страны, боролись 49 девушек. Они проявили себя в визитке, дефиле, интеллектуальном и танцевальном конкурсах на глазах у нескольких сотен зрителей в отеле «Малахит». К финальному выступлению участницы готовились на протяжении двух месяцев. Все самые лучшие и сочные моменты конкурса смотрите в нашем фоторепортаже.

Определяло лучшую компетентное жюри из 15 судей. В его состав вошли известный пластический хирург Александр Пухов , директор Камерного театра Илья Коломейский, модельер, ресторатор и другие представители бизнеса. После долгого совещания титул победительницы конкурса красоты «Ты уникальная» в Челябинске достался студентке Анастасии Лукиной . Первая вице-мисс — Алина Миронова, вторая — Ольга Мамонтова. Приз зрительских симпатий у Елены Табанской. Она и обе вице-мисс еще не потеряли возможность отправиться в Северную Пальмиру и побороться за корону победительницы.

Самым горячим оказался конкурс в купальниках

Девушки предстали в красных.... черных.... и разноцветных купальниках

В перерывах конкурсантки охотно позировали фотографу

А на сцене изо всех сил пытались покорить строгое жюри

А вот и один из судей конкурса — известный пластический хирург Александр Пухов

После дефиле девушки представили пять музыкально-танцевальных номеров

Все шоу проходило при активной поддержке болельщиков

И под придирчивым взглядом жюри

И даже на интеллектуальном конкурсе девушки выглядели неотразимо

А с самого дефиле 74.ru вел стрим в нашу официальную группу во «Вконтакте».