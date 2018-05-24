Сеть кулинарных студий CULINARYON открыла летнюю веранду нового формата

Летом прошлого года международная сеть кулинарных студий CULINARYON вышла на принципиально новый уровень, создав абсолютно новый для Москвы формат открытых летних веранд. Приятным сюрпризом для гостей студии «CULINARYON на Римской», расположившейся на последнем, 27-ом этаже одного из столичных небоскребов — бизнес-центре Golden Gate — стала открытая летняя терраса с панорамным остеклением и захватывающим видом на город с высоты птичьего полета.

Терраса в «CULINARYON на Римской» — это около 100 кв. м. уютного пространства, наполненного всем необходимым для проведения абсолютно любого мероприятия для небольшой компании. Это может быть гриль-вечеринка под руководством звездного шеф-повара или коктейльный мастер-класс, открытый творческий мастер-класс по написанию картин с дегустацией или даже тимбилдинг с авторскими играми и неформальными беседами на свежем воздухе.

Терраса является неотъемлемой частью двух закрытых студий в стенах здания (что особенно удобно в случае непогоды), также обладающих панорамным остеклением почти по всему периметру. До 80 человек одновременно — столько гостей «CULINARYON на Римской» способен принять одновременно. Креативная команда студии, состоящая из профессиональных шеф-поваров, event-менеджеров, барменов-сомелье, а также фотографов, видеографов, аниматоров и многих других специалистов поможет создать и сохранить на протяжение всего мероприятия веселую, непринужденную и праздничную атмосферу.

Незабываемый взрослый или детский день рождения, девичник, максимально оригинальная свадьба, а также нестандартный фактически выездной корпоратив или тимбилдинг на свежем воздухе — в «Кулинарном Диснейленде» возможно все!

Более подробно ознакомиться с кулинарной студией CULINARYON, приобрести сертификат на открытые мастер-классы для себя или в подарок, а также получить больше информации о способах бронирования студии можно на официальном сайте — CulinaryOn.ru Адрес: б-р Энтузиастов, 2, ДЦ Golden Gate, Пентхаус Тел. : +7 (495) 480-74-10