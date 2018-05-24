Ещё
В Ярославле заведующих восьми детских садов привлекут к ответственности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Ярославле заведующих восьми детских садов привлекут к ответственности 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Как показала прокурорская проверка, они выбирали одну и ту же организацию для поставки горячего питания без конкурсных процедур. В контрактах была одинаковая услуга в разные временные периоды.
«Контракты заключены с намерением «искусственного дробления» во избежание конкурентных процедур. В результате организации, с которой заключены контракты, предоставлены необоснованные преференции», — сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Теперь руководители заплатят штраф — от 25 до 50 тысяч рублей.
АиФ: последние новости
«Ростелеком» предлагает заведениям подключиться к Чемпионату мира FIFA Под Ростовом на трассе М-8 водитель иномарки врезался в ограждение Мы знаем, что ты будешь делать в Ярославле 18.08.18
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Как могут обманывать современные таксисты
Актеры, сыгравшие в кино, после того как умерли
Что скрывает смерть Листьева140
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение