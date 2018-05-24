В Ярославле заведующих восьми детских садов привлекут к ответственности

Как показала прокурорская проверка, они выбирали одну и ту же организацию для поставки горячего питания без конкурсных процедур. В контрактах была одинаковая услуга в разные временные периоды.

«Контракты заключены с намерением «искусственного дробления» во избежание конкурентных процедур. В результате организации, с которой заключены контракты, предоставлены необоснованные преференции», — сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь руководители заплатят штраф — от 25 до 50 тысяч рублей.