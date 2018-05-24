Участницами «Электронного мониторинга беременных» стали 6 тысяч будущих мам

В Приморском крае стартует поэтапная информатизация здравоохранения. В рамках программы более 6-тысяч будущих мамочек являются участницами комплексной программы «Электронный мониторинг беременных».

«Данные действия в отношение беременных женщин Приморского края направлены на получение качественной и доступной помощи в любое время суток и года. «Электронный мониторинг беременных» призван качественно улучшить диагностики здоровья женщин и их будущих детей», — рассказал вице-губернатор Павел Серебряков

Напомним, что в рамках программы информатизации здравоохранения ежемесячно увеличивается и число проводимых теле-ЭКГ. С начала года врачи службы скорой медицинской помощи Приморья выполнили около 29,7 тысячи дистанционных консультаций по кардиологии, что помогло выявить почто 500 случаев инфаркта.