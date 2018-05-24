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Трюки подростков на крыше многоэтажки в Костроме навели ужас даже на прокуратуру
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Трюки подростков на крыше многоэтажки в Костроме навели ужас даже на прокуратуру 

Kostroma.Today 47 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Прокуратура заинтересовалась подростками, которые выполняли трюки на крыше многоэтажки, узнал KOSTROMA.TODAY. Видео с улицы Индустриальной обсуждали многочисленных группах в соцсетях.
На нем видно, что дети лазают с крыши на этаж ниже и обратно.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, в одном из домов на улице Индустриальной была открыта дверь выхода на крышу, поэтому дети могли беспрепятственно туда пройти.
Выяснилось, что экстремальными трюками на крыше занимались три подростка в возрасте 13-14 лет.
«Поскольку управляющей компанией не принято должных мер по надлежащему содержанию общедомового имущества, что создавало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, прокуратурой города Костромы руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона. Представление находится на рассмотрении», — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
С подростками провели беседы, их родителям указали на более бдительный контроль за детьми.
Также с подростками проведут беседы в школе, в которой они учатся.
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