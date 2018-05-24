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В Казани пройдет фестиваль кузнецов. Там можно сделать аленький цветочек
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В Казани пройдет фестиваль кузнецов. Там можно сделать аленький цветочек 

Казанский Портал 42 минуты назад
26 и 27 мая в Старо-Татарской слободе состоится кузнечный фестиваль. В субботу праздник пройдет с 12:00 до 17:00, в воскресенье — с 10:00 до 15:00.
Гости фестиваля увидят, как молотом из железа добывают огонь, и попробуют себя в роли кузнеца. Участники смогут изготовить аленький цветочек, подкову на счастье, монеты с символикой Татарстана и Казани и именные гвоздики. На аллее мастеров можно будет купить сувениры и сфотографироваться в образе кузнеца или героя в доспехах.
Будут мастер-классы по рисованию, кузнечному и гончарному мастерству, изготовлению украшений, бисероплетению и квест с вопросами о татарской культуре. Гостей праздника покатают на гольф-карах, сообщает портал мэрии.
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