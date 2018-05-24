Имя советского поэта-фронтовика С. Орлова присвоят библиотеке №147 на юге Москвы

Имя поэта-фронтовика Сергея Орлова увековечат в названии библиотеки, располагающейся на территории района Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Городская межведомственная комиссия по наименованию одобрила предложение дать имя знаменитого поэта-фронтовика С. Орлова (1921-1977), творчество которого было связано с Великой Отечественной войной, библиотеке №147 (ул. Домодедовская, д. 11). Инициаторами выступили департамент культуры Москвы совместно с коллективом читальни. В библиотеке поэт неоднократно встречался с горожанами, читал свои произведения, делился воспоминаниями о войне», — говорится в сообщении.

В 1941 г. поэт ушел на фронт добровольцем. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. Будучи командиром взвода тяжелых танков КВ, в 1944 г. он чуть не сгорел в танке заживо. Следы от ожогов остались на его лице на всю жизнь. Самые известные стихи С. Орлова — «Тополь станет молодой» (1943), «Его зарыли в шар земной…» (1944), «У сгоревшего танка» (1947). Поэт также стал одним из авторов сценария фильма «Жаворонок» (1964), посвященного подвигу советских танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии.