7 вещей, которые надо знать перед просмотром «Садко»

24 мая в российский прокат вышел мультфильм «Садко». Былинный герой в новом амплуа от уфимской студии «Муха». Работа над картиной шла уже очень давно, и что же получилось в итоге?

Мы мультфильм уже посмотрели и хотели бы рассказать о 7 фактах, которые стоит знать перед тем, как идти на него в кино.

1. Не ищите связи с оригиналом.

Ее тут нет. Все, что есть общего — Садко играет на гуслях и попадает в подводный мир. Тут нет былинного договора с Морским царем у Ильмень-озера, нет путешествия Садко на 30 кораблях, нет Чернавушки и т. д. То есть от былины про Садко остались одни рожки да ножки, а точнее — гусли.

Тут герой вовсе не купец, а обычный крестьянин. Из-за этого и начинаются проблемы, когда в него, обычного парня, влюбляется царская дочка. И именно убегая от толпы «сватов», Садко попадает в подводный мир. Просто так, случайно.

Так что познакомить детей с русской культурой и историей, как можно было сделать с помощью мультика «Сказ о Петре и Февронии» или «Князь Владимир», не выйдет.

2. Очень многое покажется вам знакомым.

Тут даже говорить ничего не нужно, просто посмотрите.

И это не говоря о том, что Барракуда «без макияжа» явно сестра Брунгильды из мультфильма «Три богатыря и морской царь». А сцена в конце (тут без спойлеров не описать) очень напоминает о какой-то другой русалке.

3. Садко совсем не богатырь, как в трейлере.

В трейлере и на постере мы видим Садко с мечом и силушкой богатырской. Но в мультфильме меч он даже поднять не может, да и не хочет, предпочитает гусли. Тем более, что это сильное оружие против подводных существ. Все его бахвальство останется в трейлере, в мультфильме это скорее Садко-дурачок, чем Садко-Муромец. И крутых драк с его участием, конечно, тоже не ждите.

4. Мотивации у героев — сказочные.

Сюжет сказочный, мотивации — такие же. Не ждите того, что Барракуда объяснит вам, зачем стремится к власти над подводным царством. Или что Садко влюбится в Быструю Щучку (именно так зовут рыжеволосую русалку) не с первого взгляда. Или что хоть кто-то объяснит, в чем там суть с командой утопленников. Это сказка, и здесь все будет сказочное.

5. Мультфильм рисовали давно.

Как мы уже говорили, мультфильм делали долго. Рисовали его в 2014—2015 годах, с тех пор графика «немного» шагнула вперед. Да, мы знаем, первый «Шрек» вышел аж в 2001 году, и качество картинки там намного лучше. Но не будем забывать о разницах в бюджетах и технологиях.

6. Мультфильм музыкальный.

Садко — гусляр, а значит нас ждет несколько песен и рэпующий попугай. Просто будьте готовы к этому.

Садко озвучивает один актер озвучки, а поет за него — другой. И голоса эти не слишком похожи. И переходы от одного к другому могут показаться вам резковатыми.

7. Тут специфичный юмор.

Основной источник юмора — сам Садко. Чтобы оценить уровень шуток, можно посмотреть трейлер и прибавить то, что герой так и продолжит называть всех «дяденьками» и «тетеньками». Впрочем, пару неожиданных фраз заставят улыбнуться даже взрослых. Но в основном вас ждут погони на свиньях, трусливый попугай и шутки над очень глупым сынком Барракуды.

Источник: Три богатыря

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