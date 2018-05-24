Электрощиток на детской площадке возмутил челябинцев

Челябинцы пожаловались на электрический щиток, установленный на детской площадке, сообщают активисты движения «Гражданский патруль».

Об электрооборудовании, закреплённом поблизости от игрового комплекса, общественникам сообщили жители дома № 9а по улице Островского. Осмотрев конструкцию, активисты установили, что щиток и провода использовались для подключения гирлянд новогодней ёлки и сейчас обесточены. Всю конструкцию во дворе по своей инициативе установил местный житель, который уверен, что опасности оборудование не представляет.

«Про то, что один мальчик пытался зацепиться за провод, рассказала одна из женщин, которая сидела около детской площадки. По технике безопасности провод нужно перенести на другую мачту. Мужчина, сделавший это, заявил, что конструкция безопасна, и все изолировано. На предложение перенести елку в другое место, инициатор спросил: а куда?», — рассказал активист «Гражданского патруля» Михаил Золотарев