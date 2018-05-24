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В Самаре ищут двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей
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В Самаре ищут двойника Ленина на зарплату от 100 тысяч рублей 

63.ru 21 минуту назад
Фото: 63.ru
На портале по поиску работы Зарплата.ру в Самаре открылась вакансия дублера с ежедневной оплатой труда. Главное требование к соискателю — быть похожим на известную личность.
Как указано в тексте вакансии, задача двойника — «стоять на сцене или в определенных местах», а также «ездить на экскурсионном автобусе с туристами». Работодатель обещает проживание в Санкт-Петербурге поблизости с одним из театров и ежедневную оплату труда в 3 тысячи рублей. Соискатель должен быть готов трудиться полный рабочий день без выходных.
По словам работодателя, «человек должен быть хоть немного похожим на всем нам известного человека, например: на Ленина, Сталина, Чарли Чаплина, Майкла Джексона, принцессу Диану и прочее». На должность подходят люди без опыта, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью. Отмечается, что это работа вахтовым методом.
— Если вы похожи на известного нам человека и заметили это, то мы дадим вам шанс, — указали в вакансии.
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