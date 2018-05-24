«Прометей» из Орла взял Гран-при в Воронеже

Коллектив Орловской детской хоровой школы стал участником IV Международного конкура исполнителей на духовых и ударных инструментах и детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи имени В. М. Халилова».

На фестивале своё мастерство показали 16 оркестров из городов Москвы, Воронежа, Белгорода, Новосибирска, Рязани и др. Состязались участники в трех номинациях: детские духовые оркестры, детские эстрадно-духовые оркестры, оркестры колледжей и училищ. Орловский оркестр «Прометей! завоевал Гран-при, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Председатель жюри конкурса профессор Института военных дирижеров Московского военного университета Минобороны РФ , полковник военно-оркестровой службы Александр Бучнев выделил интересный репертуар „Прометея“, отметив, что исполнение захватило его буквально с первых нот.

Также оркестр получил сертификат на 50 тыс. рублей и право участия в концертной программе следующего фестиваля.

Напомним, оркестр Орловской детской хоровой школы был создан в 1994 году. За время работы коллективы не раз становились лауреатами Международных, Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.