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«Прометей» из Орла взял Гран-при в Воронеже
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«Прометей» из Орла взял Гран-при в Воронеже 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Коллектив Орловской детской хоровой школы стал участником IV Международного конкура исполнителей на духовых и ударных инструментах и детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи имени В. М. Халилова».
На фестивале своё мастерство показали 16 оркестров из городов Москвы, Воронежа, Белгорода, Новосибирска, Рязани и др. Состязались участники в трех номинациях: детские духовые оркестры, детские эстрадно-духовые оркестры, оркестры колледжей и училищ. Орловский оркестр «Прометей! завоевал Гран-при, сообщает пресс-служба администрации Орла.
Председатель жюри конкурса профессор Института военных дирижеров Московского военного университета Минобороны РФ, полковник военно-оркестровой службы Александр Бучнев выделил интересный репертуар „Прометея“, отметив, что исполнение захватило его буквально с первых нот.
Также оркестр получил сертификат на 50 тыс. рублей и право участия в концертной программе следующего фестиваля.
Напомним, оркестр Орловской детской хоровой школы был создан в 1994 году. За время работы коллективы не раз становились лауреатами Международных, Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей.
Сообщение „Прометей“ из Орла взял Гран-при в Воронеже появились сначала на РИА 57.
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