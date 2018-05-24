Казань, которую можно увидеть только летом

Казань прекрасна в любое время года, но летом — особенно. С приходом тепла город достает с воображаемых антресолей развлечения, которые актуальны только летом.

Кататься летом на лодке по Кабану — сплошная медитация. Плывешь, наслаждаешься солнцем и видами. Аттракцион уже открыт. Большую лодку или двухместный катамаран на 30 минут можно арендовать примерно за 250 рублей.

В Горькинско-Ометьевском лесу список дел на лето примерно такой: покататься на велосипеде, постоять у фонтана, понаблюдать за местными птицами через бинокль, посмотреть кино под открытым небом и посидеть на террасе кафе с оригинальным для леса названием «Лес».

Катамаранами и велосипедами лето не ограничится. Раньше в Старо-Татарской слободе развлечений было немного. Теперь здесь можно покататься на электрокаре. Поездка обойдется в 100 рублей.

У театра Камала активно строят причал с набережной. Пока территория закрыта, но летом там должно быть прекрасно. Много лавочек, пешеходный фонтан, как в парке Горького, уличное кафе, солнце и много мороженого.

Этим летом Казань утонет в цветах. В хорошем смысле: казанцам готовят прекрасный фон для фотосессий и обычных селфи. У театра кукол «Экият», например, пройдет фестиваль цветов. Перед театром уже готовят площадку. В парке «Тысячелетия» уже сейчас цветет сакура. Можно сходить! Правда, придется выстоять огромную очередь: новая фотография для инстаграма нужна всем.

Университетский городок КФУ за главным зданием любят за тишину и уют. Здесь много зелени и лавок. В городке живут сокол, сапсан и ушастые совы. Они как вахтеры в общежитиях — бывают тут круглый год. Шансов увидеть птиц летом больше. Если обойти здание обсерватории, можно попасть на смотровую площадку. С нее видно Богоявленскую колокольню на Баумана, улицы Профсоюзную и Астрономическую.

В Лядском саду и в сквере Кирова на Московской в летнее время ощущается дух старой и тихой Казани — еще до спортивной гонки, айфонов и бургерных. Сюда можно привести друга, чтобы обсудить новую книгу Гузель Яхиной, например.

Пройтись по летним казанским точкам притяжения — это как закатать миллионы банок варенья на зиму. Тепла и приятных воспоминаний хватит на всю зиму.

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