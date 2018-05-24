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Земляки знаменитого литератора Киргизии добились открытия его музея
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Земляки знаменитого литератора Киргизии добились открытия его музея 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В селе Чон-Кемин Чуйской области, где родился и вырос знаменитый киргизский поэт и прозаик Аалы Токомбаев, открыли его музей. Об этом, как оказалось, просили сами местные жители. За помощью они обратились к родственникам поэта и депутатам парламента.
— Раньше в местной школе, которая носит имя моего деда, был стенд, посвященный ему, — говорит внучка поэта Алтын Токомбаева. — И вот теперь есть и музей. Сейчас мы передаем в экспозицию документы, некоторые рукописи, а также книги с его автографами. Мне очень приятно, что сельчане вспоминают о дедушке с такой теплотой, а теперь и у подрастающего поколения будет возможность узнать о жизни писателя более подробно.
На открытие музея собралось практически все село. Зал с экспозицией едва вместил желающих посмотреть на экспонаты. Вот ордер на арест писателя, выданный в 1937 году, рядом постановление о реабилитации, редкие фото, на которых Аалы Токомбаев запечатлен рядом с известными советскими прозаиками, в домашней и рабочей обстановке.
— Когда Аалы Токомбаев приезжал в село, мы часто собирались его послушать, — вспоминает чабан Темирбек Мусуралиев. — Возле моего дома была большая беседка, и мы в ней засиживались за разговорами до глубокой ночи. Токомбаев рассказывал о последних политических событиях в мире и многом другом интересном. Я пастух и в литературе особо не разбираюсь, но его стихи и рассказы очень люблю. Это ведь все про нашу жизнь написано. Очень горд, что был знаком с ним. Хорошо, что теперь у нас есть музей, ведь не каждое село может похвастаться подобным.
Не менее благодарный поклонник творчества Аалы Токомбаева — депутат парламента Каныбек Иманалиев. Он признался, что зачитывался рассказами писателя, а его стихи начал учить еще до того, как пошел в первый класс. В доказательство парламентарий прочитал строки из одного из любимых произведений «Цветы труда».
Кстати
Впервые стихотворение Аалы Токомбаева было опубликовано в первом номере первой киргизской газеты «Эркин Тоо» в 1924 году, а уже в 1927-м в Ташкенте вышел первый поэтический сборник автора «О Ленине». Дебютными книгами в прозе стали «Днестр впадает в глубокое море», «Раненое сердце», «Тайна мелодии». В годы Великой Отечественной войны писатель создал ряд произведений патриотической направленности — «Земляк Манаса», «О двадцати восьми», «Клятва» и другие.
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