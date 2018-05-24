«Цели заработать — нет». Криптовечеринка в Краснодаре поможет детям с аутизмом

В субботу, 26 мая, в Краснодаре на улице Буденного 2, в ресторане-клубе «Пастель» состоится крипто-вечеринка. Мероприятие начнется в шесть часов вечера и продолжится до самого утра. Отмечается, что вся прибыль будет передана в фонд помощи детям с аутизмом. Об этом сообщается на сайте «Влогчейн».

Данное мероприятия не является коммерческим. Главная задача вечерники, по словам создателей, — собрать в одном месте лучших представителей из сферы криптовалют для обмена опытом, продуктивного общения и отдыха. Кроме этого, будет запущен благотворительный крипто-фонд.

Отмечается, что для всех гостей будет бесплатная еда и алкоголь. В программе мероприятия: шоу, диджеи, выступления экспертов: майнеры, фонды, трейдеры, инвесторы, ICO проекты. Как учреждают организаторы, цели заработать на этой вечерники у них нет.

«Мы сами и наши спонсоры инвестируем собственные средства в организацию вечеринки. Самое главное — объединить людей в общей крипто-тусовке для продуктивного общения, дружбы, партнерства», — сказали они.