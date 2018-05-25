В Новокузнецке появился Мемориал славы защитникам границ Отечества

В Новокузнецке появился Мемориал славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества, сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Памятник возвели к 100-летию Пограничной службы России. Это третий Вечный огонь в Новокузнецке.

Церемонию открытия посетили ветераны и почётные гости. Глава города Сергей Кузнецов поздравил пограничников с предстоящим праздником.

Ранее m24 сообщало, что в столице установят памятник четырём дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования.