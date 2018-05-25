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В Новокузнецке появился Мемориал славы защитникам границ Отечества
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В Новокузнецке появился Мемориал славы защитникам границ Отечества 

RT на русском 1 час назад
Фото: СибДепо
В Новокузнецке появился Мемориал славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества, сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Памятник возвели к 100-летию Пограничной службы России. Это третий Вечный огонь в Новокузнецке.
Церемонию открытия посетили ветераны и почётные гости. Глава города Сергей Кузнецов поздравил пограничников с предстоящим праздником.
Ранее m24 сообщало, что в столице установят памятник четырём дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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