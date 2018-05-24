Фестиваль полезных сладостей «Дети-фест» пройдет в культурном центре «Вдохновение»

Попробовать полезные сладости, научиться рисовать, танцевать и играть на ударных инструментах, узнать секреты правильного питания, позаниматься спортом на свежем воздухе, провести время за просмотром «вкусных» фильмов и мультфильмов можно 2 июня с 12:00 до 20:00 на семейном фестивале «Дети-фест»!

В этот день любителей музыки ждет мастер-класс по игре на ударных инструментах, на котором можно познакомиться с перкуссионными инструментами и техниками, освоить «азбуку» перкуссиониста: ритм, тоны и приемы звукоизвлечения. В результате каждый участник сможет построить и исполнить свое соло! А для тех, кто пока не готов создавать музыку, приятной новостью станет открытие сезона уличных концертов. В течении всего дня жителей и гостей Ясенево будет радовать живая музыка от молодых и талантливых исполнителей. Для приверженцев здорового образа жизни, которые следят за своим питанием, заработает маркет полезной еды, где будут представлены торты, конфеты, орехи, пастила, мед и шоколад лучших производителей. Все товары маркета — только из натуральных ингредиентов, полезных для здоровья! А о секретах правильного питания можно узнать на специальном лектории о здоровом образе жизни. Для любителей спокойного времяпрепровождения будет работать интеллектуальный уголок с упражнениями от школы скорочтения «IQ 007». Приобщиться к искусству кино детям и взрослым поможет «Семейный кинолекторий», темой которого на этот раз станут сладости! Всей семьей гости посмотрят отрывки из таких фильмов и мультфильмов как: «Шоколад», «Чарли и шоколадная фабрика», «Карлсон» и многих других. В течение всего дня гостей Фестиваля ждут занятия спортом, игротека и разнообразные мастер-классы. Для тех, кто интересуется живописью, будет работать пленэр на свежем воздухе. Участники пленэра научатся чувствовать изменения цвета неба, травы и земли, работать быстро и энергично, сделают несколько коротких этюдов, которые смогут забрать домой. Танцы — отличный способ поднять настроение и улучшить свою физическую форму. На танцевальных мастер-классах участники смогут попробовать любое танцевальное направление, а также просто поднять настроение себе и своим близким. Вход свободный. Фестиваль ориентирован на семейное посещение и будет проходить на площади Ле Зуана перед Культурным центром «Вдохновение» и в фойе 1-го этажа. Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.