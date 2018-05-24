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Лубок на тему русской истории. Воззвание Козьмы Минина к Нижегородцам и многое другое
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Лубок на тему русской истории. Воззвание Козьмы Минина к Нижегородцам и многое другое 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Лубок на тему русской истории. Воззвание Козьмы Минина к Нижегородцам и многое другоеЛубок — особый вид изобразительного искусства со свойственной ему образной ёмкостью. Это т.н. фольклорная картинка с подписью, совершенно особый род графического искусства, отличающаяся простотой исполнения и лаконизмом.
Название произошло от досок особого пиления, которые назывались луб (палуба). На них ещё в XV в. писали планы, чертежи, рисунки. Потом появились т.н. «фряжские листы», а позже небольшие бумажные картинки стали называть просто лубок (лубочная народная картинка).
В России народные картинки получили широкое распространение в XVII-XX вв. Стоили они дешево (купить их могли даже малообеспеченные слои населения) и нередко выполняли функцию декоративного оформления.
Лубочные листы выполняли социально-развлекательную роль газеты или букваря. Именно они являются прообразом современных календарей, постеров, комиксов и плакатов.
Лубок, наряду с другими целями, был призван выполнять и просветительскую функцию, приобщая малограмотные слои населения к чтению.
Русский лубок отличается от остальных выдержанностью композиции, а, например, китайские или Индийские лубочные листы — своей яркой красочностью.
Фабрики по их производству располагались во множестве русских городов. Приход коробейника или посещение ярмарки были очень радостными событиями для всей семьи. Ведь каждый мог найти интересный для себя товар. Для детей — сказки, для женщин — полезные советы, для мужчин — лубки с изображениями истории и битв. Благодаря таким доскам люди стали больше узнавать о мире и своей стране. Ведь раньше они были еще более ограничены в этом.
История национальных героев России, уроженцев нашего края — Минина и Пожарского, тоже нашла отражение в русском лубке, представляем вам уникальную подборку лубков XVI века.
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