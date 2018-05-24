Хиты Земфиры прозвучали на закрытой вечеринке для гостей ПМЭФ 

Накануне официального старта Петербургского международного экономического форума на закрытом приеме для гостей мероприятия выступила российская певица Земфира, сообщил портал 78.ru.
Рок-певица поднялась на сцену в банкетном зале «Наутилус Спейс» на Васильевском острове.
Ее слушателями, уточнило РИА ФАН, стали порядка двух тысяч человек. Выступление Земфиры длилось около часа. Она исполнила почти все свои хиты и по просьбе собравшихся на бис спела песню «Лондон».
Как призналась сама артистка, ее удивил столь теплый прием.
В рамках официальной культурной программы ПМЭФ-2018 «Русские сезоны» в четверг, 24 мая, выступит с концертом пианист Борис Березовский. Он сыграет произведения Сергея Рахманинова и Эдварда Грига.