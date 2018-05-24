Земфира и Гребенщиков выступили на закрытой вечеринке ПМЭФ 

Земфира и Борис Гребенщиков выступили на закрытой вечеринке для участников Петербургского международного экономического форума.
На мероприятии, которое состоялось вечером 23 мая в банкетном зале «Наутилус» на Васильевском острове, Земфира исполнила десять песен, включая популярные «Хочешь», «П. М. М. Л», «Прогулка» и «Лондон», сообщает сайт "Комсомольской правды".
Отмечается, что вместе с певицей на вечеринку приехала Рената Литвинова. Всего в зале было примерно две тысячи гостей.
Борис Гребенщиков выступал на Крестовском острове в «Royal Beach». Фанаты просили его исполнить «Поезд в огне», однако артист отказался, пояснив, что «поезд давно сгорел и на ремонте». Он порадовал поклонников композициями «Мама, я не могу больше пить», «Человек из Кемерова», «Мечи стаканы на стол» и нецензурной песней «Подмога».
В этом году ПМЭФ пройдет 24-25 мая. В форуме примут участие около 15 тысяч человек. в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из 70 стран мира.
Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание 25 мая. На ПМЭФ с иностранными лидерами и участниками бизнес-диалога встретится Владимир Путин. Кроме президент РФ на мероприятии выступят также глава Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и зампредседателя КНР Ван Цишань.