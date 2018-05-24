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Земфира порадовала гостей ПМЭФ старыми хитами
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Земфира порадовала гостей ПМЭФ старыми хитами 

Мир24 1 час назад
Российская певица Земфира выступила на закрытом приеме накануне официального старта Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.
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