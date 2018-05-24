Классическую «Зубровку» начали разливать в оригинально оформленные бутылки

ГК «Руст» анонсировала обновление рецептуры и оформления бутылки для разлива «Зубровки». Презентованная упаковка отличается наличием гравированных травинок, подчеркивающих природную чистоту напитка и изображения хозяина Беловежской пущи — зубра. Уникальность «Зубровки» подчеркивает и яркая этикетка, привлекающая внимание потенциальных покупателей.

Разработчики утверждают, что одновременно с оформлением изменился и вкус настойки. Он стал более мягким, но сохранил классический аромат. Неизменным атрибутом каждой бутылки «Зубровки», по-прежнему, является наличие в напитке одноименного растения, которое, по словам изготовителей, выросло в Беловежской пуще. Эта традиция существует более 500 лет и по-прежнему поддерживается владельцами бренда.