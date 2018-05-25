В парке «Академический» выступят коллективы барабанщиков в честь Дня защиты детей

28 мая в парке «Академический», расположенном рядом с Дарвиновским музеем, отпразднуют начало летних каникул. В 17.00 здесь пройдет отчетный концерт-парад объединения барабанщиков «Марш», посвященный Дню защиты детей.

Как отметили организаторы, в случае плохой погоды концерт состоится в школе №1534. Также зрители смогут увидеть музыкальное приветствие чемпионату мира по футболу-2018.

Юные барабанщики являются лауреатами музыкальных конкурсов и участниками фестиваля «Спасская башня». В этом году ребята отпразднуют пятилетний юбилей и поборются за звание лучшего исполнителя в номинациях: «Ксилофон», "Ударная установка", «Оркестровые колокольчики», «Малый барабан» и «Тенор-томы».

Победителей выберут сами зрители. Проголосовать за исполнителей можно будет в группе «"Марш" объединение барабанщиков» во «ВКонтакте».