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В парке «Академический» выступят коллективы барабанщиков в честь Дня защиты детей
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В парке «Академический» выступят коллективы барабанщиков в честь Дня защиты детей 

Твоя Газета 23 минуты назад
Фото: Твоя Газета
28 мая в парке «Академический», расположенном рядом с Дарвиновским музеем, отпразднуют начало летних каникул. В 17.00 здесь пройдет отчетный концерт-парад объединения барабанщиков «Марш», посвященный Дню защиты детей.
Как отметили организаторы, в случае плохой погоды концерт состоится в школе №1534. Также зрители смогут увидеть музыкальное приветствие чемпионату мира по футболу-2018.
Юные барабанщики являются лауреатами музыкальных конкурсов и участниками фестиваля «Спасская башня». В этом году ребята отпразднуют пятилетний юбилей и поборются за звание лучшего исполнителя в номинациях: «Ксилофон», "Ударная установка", «Оркестровые колокольчики», «Малый барабан» и «Тенор-томы».
Победителей выберут сами зрители. Проголосовать за исполнителей можно будет в группе «"Марш" объединение барабанщиков» во «ВКонтакте».
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