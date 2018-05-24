В социальном центре Зеленограда» прошел «Эшелон Победы»

В Зеленоградском территориальном центре социального обслуживания прошло мероприятие «Эшелон Победы», приуроченное к 9 мая. В него входили торжественное шествие Бессмертного полка и большой концерт.

Еще до начала мероприятия на улице уже звучала музыка. Ансамбль «Душечки» не дал заскучать никому из пришедших. А на входе стояли представители молодежной палаты Крюково и окружной Молодой гвардии, которые дарили каждому пришедшему цветы.

В 14.30 прошел Бессмертный полк, в котором приняли участие многие жители нашего города. Даже плохая в тот день погода не омрачала всеобщий праздник.

После шествия с речью выступил председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗелАО Виталий Шиндин. Он поблагодарил всех присутствующих за участие в шествии Бессмертного полка и отметил, как хороша мирная жизнь и насколько важна наша победа во Второй Мировой войне. Также на мероприятии присутствовал первостроитель и автор многих стихотворений — Виктор Кузьменко , который прочел одно из своих произведений.

Затем главы движений молодежной палаты и Молодой гвардии закопали в саду на территории ТЦСО «Капсулу времени», которая должна быть открыта в 2020 году. Послание для потомков зачитал муниципальный депутат Денис Уваркин.

Шанс открыть концерт выпал ансамблю русской песни «Зеленоградские зори» под руководством Анны Лепешко. Им удалось зажечь искорку в каждом зрителе. Далее перед пришедшими выступил коллектив «Фортуна» Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи с номером «Три танкиста», который покорил сердца всех присутствующих. Также в концерте приняли участие ансамбль «Камертон» под руководством Веры Кочемасовой, вокальная студия «Интонация» с композицией «Неизвестному солдату», ансамбль «Родные напевы» под руководством Сергея Романова . А юный Владис Уздовский от студии «Феерия» прочитал стихотворение Булата Окуджавы «До свидания, мальчики».

Не обошлось и без танцев. Для пришедших были исполнены белорусский танец «Крутуха» от упомянутого ранее коллектива «Фортуна», зажигательный хип-хоп танец от коллектива «Энджой» под руководством Анастасии Наумовой и танец «Детям войны посвящается» от студии «Фуэте».

И еще много было танцев, звучало песен, стихов. Благодаря насыщенной концертной программе каждый из пришедших смог окунуться в прошлое и прочувствовать на себе атмосферу тех лет. На протяжении всего мероприятия на территории ТЦСО работала полевая кухня, где ветеранов и всех присутствующих кормили горячей гречневой кашей и булочками с чаем. После концерта для гостей была устроена дискотека, на которую могли остаться все желающие. Организаторы отметили, что подобное мероприятие станет традиционным и обязательно будет проведено и в следующем году.

Алена Войнова, фото автора