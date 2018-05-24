Ещё
Любителей рисовать приглашают на массовый пленэр «Талантливый Воронеж»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Любителей рисовать приглашают на массовый пленэр «Талантливый Воронеж» 

Вести Воронеж 1 час назад
Мероприятие начнётся 24 мая в 11 часов в парке «Орлёнок» и у Благовещенского собора.
Любителей рисовать сегодня, 24 мая, приглашают на массовый пленэр «Талантливый Воронеж». Ставший ежегодным, в этот раз пройдёт сразу в двух местах: в парке «Орлёнок» и у Благовещенского собора. Начало — в 11 часов. Участвовать могут как профессиональные художники, учащиеся профильных заведений и частных студий и школ, так и художники-любители. Ограничение лишь одно — возраст от 7 лет. Участников просят принести с собой краски, кисти, планшет, этюдник или мольберт и раскладные стулья. Творческий процесс будет сопровождать концерт классической музыки и читка стихов. Первый такой пленэр прошёл в городе в сентябре. Тогда он собрал почти 9 тыс. художников и попал в «Книгу рекордов России», как самый массовый в стране.
Вести Воронеж: последние новости
Представители ФАО: Центральный рынок Воронежа соответствует гастрономической культуре Европы Фестиваль «Цветущая яблоня» в Воронежской области может стать международным В воронежских детсадах появится более 2,5 тыс. мест для малышей ясельного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Нищета и забвение: судьбы известных актеров6
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение