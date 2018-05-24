Любителей рисовать приглашают на массовый пленэр «Талантливый Воронеж»

Мероприятие начнётся 24 мая в 11 часов в парке «Орлёнок» и у Благовещенского собора.

Любителей рисовать сегодня, 24 мая, приглашают на массовый пленэр «Талантливый Воронеж». Ставший ежегодным, в этот раз пройдёт сразу в двух местах: в парке «Орлёнок» и у Благовещенского собора. Начало — в 11 часов. Участвовать могут как профессиональные художники, учащиеся профильных заведений и частных студий и школ, так и художники-любители. Ограничение лишь одно — возраст от 7 лет. Участников просят принести с собой краски, кисти, планшет, этюдник или мольберт и раскладные стулья. Творческий процесс будет сопровождать концерт классической музыки и читка стихов. Первый такой пленэр прошёл в городе в сентябре. Тогда он собрал почти 9 тыс. художников и попал в «Книгу рекордов России», как самый массовый в стране.