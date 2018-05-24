Строительство детского сада в Угличе выходит на финишную прямую

На площадке в Угличе, где возводится детский сад, прошло выездное совещание департамента строительства Ярославской области. Комиссия оценила ход работ.

— С подрядчиком были проведены переговоры, которые дали результат. Сегодня все сроки наверстаны, — рассказал директор департамента Виктор Неженец. — Закончены внешние работы, проведены коммуникации, остается отделка: покраска, укладка плитки, линолеума, установка сантехники. Также подрядчик уже занимается благоустройством территории, собирает каркасы веранд. Будут сделаны дорожки, установлены детские городки и другое. Выездные совещания на этом и других подобных объектах проводятся регулярно.

Новый детский сад рассчитан на 220 мест. Это 12 групп, четыре из которых — ясельные. Срок сдачи объекта по контракту — 30 июня.

Будущая заведующая детским садом Зинаида Зворыкина также довольна ходом работ.

— Строительство идет хорошими темпами, подрядчик выполняет все свои обязательства, прислушивается к рекомендациям, — отметила она.

Возведение детского сада в микрорайоне Мирный-3 началось в декабре 2014 года. В августе 2015-го муниципальный контракт был расторгнут. Следующий подрядчик обязательства также не выполнял, поэтому в целях завершения строительства социально значимого объекта Правительство Ярославской области приняло решение о его передаче в 2017 году ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

Сейчас в Угличе мест в дошкольных учреждениях ждут более 600 малышей. По словам представителей местной власти, открытие нового детского сада значительно снизит накопившуюся напряженность.