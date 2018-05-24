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Строительство детского сада в Угличе выходит на финишную прямую
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Строительство детского сада в Угличе выходит на финишную прямую 

Портал органов государственной власти Ярославской области 52 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
На площадке в Угличе, где возводится детский сад, прошло выездное совещание департамента строительства Ярославской области. Комиссия оценила ход работ.
— С подрядчиком были проведены переговоры, которые дали результат. Сегодня все сроки наверстаны, — рассказал директор департамента Виктор Неженец. — Закончены внешние работы, проведены коммуникации, остается отделка: покраска, укладка плитки, линолеума, установка сантехники. Также подрядчик уже занимается благоустройством территории, собирает каркасы веранд. Будут сделаны дорожки, установлены детские городки и другое. Выездные совещания на этом и других подобных объектах проводятся регулярно.
Новый детский сад рассчитан на 220 мест. Это 12 групп, четыре из которых — ясельные. Срок сдачи объекта по контракту — 30 июня.
Будущая заведующая детским садом Зинаида Зворыкина также довольна ходом работ.
— Строительство идет хорошими темпами, подрядчик выполняет все свои обязательства, прислушивается к рекомендациям, — отметила она.
Возведение детского сада в микрорайоне Мирный-3 началось в декабре 2014 года. В августе 2015-го муниципальный контракт был расторгнут. Следующий подрядчик обязательства также не выполнял, поэтому в целях завершения строительства социально значимого объекта Правительство Ярославской области приняло решение о его передаче в 2017 году ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».
Сейчас в Угличе мест в дошкольных учреждениях ждут более 600 малышей. По словам представителей местной власти, открытие нового детского сада значительно снизит накопившуюся напряженность.
Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу достроить все социально значимые объекты в регионе. В планах на этот год также завершение детского сада в Данилове, возобновлены работы в Пошехонье.
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