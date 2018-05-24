В Курске пройдёт автопробег, посвященный 300-летию российской полиции

Мероприятие стартует в 10.00 на Красной площади, а завершит колонна своё движение в Рыльске

25 мая пройдет автопробег, посвященный 300-летию российской полиции . В мероприятии примут участие 13 ретро-автомобилей и машины спецтранспорта подразделений полиции. Автопробег стартует в 10.00 на Красной площади, после чего колонна направится до мемориала на улице К. Маркса по улице Ленина. Дальше колонна отправится к школе в п. Прямицыно Октябрьского района.

Финал мероприятий пройдет в Рыльском районе — родине нашего земляка Министра полиции Российской Империи Сергея Вязмитинова. В местном музее будет открыта посвященная ему экспозиция в местном Музее. Во Дворце молодежи в Рыльске состоится праздничный концерт.