На лечение ребенка без иммунитета не хватает 20,4 млн рублей

На лечение мальчика необходимо 28,2 млн рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы оплатить операцию в Детском госпитале Цюриха. На сегодняшний день родителям Кирилла удалось собрать 3,7 млн руб. через социальные сети, еще около 4,1 млн руб. собрали фонды.

"Без помощи окружающих мы никогда не собрали бы даже такую сумму. В сборе нам помогают благотворительные фонды: Самарский фонд «Радость», БФ «Артемка» (Санкт-Петербург), БФ «Большие Дела» (Рязань), БФ «Помоги Спасти Жизнь» (Москва). Благотворительный Фонд " АиФ . Доброе Сердце" собрал и уже перечислил для Кирюши на счет в клинику почти 2 млн рублей", — рассказала Евгения, мама Кирилла.

17 мая 2018 г. при поддержке БФ «Радость» был организован благотворительный концерт, благодаря которому удалось собрать на лечение ребенка более 80 тыс. рублей.

Семья Макиных только в самом начале борьбы с тяжелой болезнью их ребенка. В апреле 2018 года Кирилл прошёл плановое обследование в Детском госпитале Цюриха. Сейчас состояние мальчика стабильно, потому что каждый день он принимает лекарства. Анализы показали, что в организме Кирилла выработались антитела к опасным вирусам.

"Эта новость нас очень обрадовала, так как теперь Кирюша имеет защиту хотя бы от некоторых заболеваний, которые ранее для него были опасны, — делится Евгения. — После полного обследования и оценки состояния Кирилла, наш доктор принял решение поставить Кириллу прививку от ветряной оспы. Вирус ветрянки для детей с иммунодефицитом может нести смертельную опасность. Мы очень надеемся, что антитела от полученной вакцины выработаются в полном объеме, и тогда наш мальчик будет защищен еще от одной коварной болезни", — объяснила Евгения.

Сейчас Кирилл находится на ежедневной лекарственной терапии. Периодически его беспокоят боли в животе, без причины болят руки, ноги и голова. Мальчик часто жалуется на слабость и утомляемость. Состояние здоровья Кирилла непредсказуемо. Родители постоянно находятся в страхе за его жизнь. Спасти ребенка может только сложная и дорогостоящая операция — трансплантация костного мозга. Мама Кирилла по-прежнему верит, что они успеют собрать нужную сумму и вылечить сына.

Пока что средств нам хватает только на оплату первой части нашего счета (41 тыс. швейцарских франков): на подбор донора. Врачи уже начали поиски подходящего человека для Кирилла. Сбор продвигается очень медленно и тяжело. Поэтому мы продолжаем обращаться по возможности ко всем неравнодушным людям, — говорит мама Кирилла. — Мы верим, что такие люди обязательно нас услышат и придут на помощь".

Если вы хотите помочь Кириллу, здесь вся необходимая информация:

+7 902 748 9616 — Евгения Макина, мама Кирилла;

реквизиты для перевода https://vk.com/topic-145309576_35088679;

документы https://vk.com/topic-145309576_35126843;

история Кирюши https://vk.com/topic-145309576_35064341;

официальная группа Кирилла в ВК https://vk.com/makin_kirill;

Инстаграм #kirushamakin.