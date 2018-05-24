Нарочно не придумаешь. Чем югорчане удивили жюри конкурса «Семья года»

Родительство со смыслом

18 мая в Нефтеюганске победители и призеры получили свою долю признания на окружном этапе конкурса «Семья года». В этом году разговор зашел о самом ценном — семейных реликвиях. Муниципалитеты выдвинули 162 участника, в финал вышли 49 семей.

А победили всех Ивановы из Ханты-Мансийска. На конкурс они представили книгу «По волнам нашей памяти», в которой восстановили свою родословную с начала XIX века. В ней собраны воспоминания, фотографии, архивные документы, вырезки из газет, наградные листы.

«Сегодня меня очень волнует вопрос сохранения истории моей семьи. Наверное, каждый человек в какой-то момент до этого дорастает. Чтобы уверенно смотреть в будущее, важно знать, что у тебя в прошлом, какими были твои предки, как и чем они жили. Так родилась идея создать книгу-родословную. В сборе информации принимали участие все, общими усилиями нам удалось добыть много любопытных фактов и историй. Конечно, нельзя «объять необъятное», но мы пытаемся. Думаю, что однажды наши дети скажут нам спасибо», — уверена Наталья

Награду победителям вручила губернатор Югры Наталья Комарова: «Каждая семья — кто участвовал и не участвовал в конкурсе — уникальное объединение. Благодарю вас за вклад в сохранение, развитие семейных ценностей, создание условий для того, чтобы семья на многие века оставалась тем зерном, которое создаёт поколения, управляющие страной так, чтобы в ней хотелось жить каждому следующему поколению».

За 14 лет жизни этого конкурса 962 семьи из 22 муниципалитетов соперничали друг с другом, до окружного этапа добрались 299 семей. Два года назад Югра включилась во Всероссийский одноименный конкурс. В этом году в Москву отправятся три «ячейки общества» (две из Ханты-Мансийска — в номинациях «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиции»), и одна — в номинации «Сельская семья».

Победителей не судят…

О них рассказывают. Среди многодетных семей, которых в округе стало больше на 10% (сейчас их более 25 тысяч), — первое место у Мерцаловых из деревни Хулимсунт Березовского района. Они славны тем, что открыли в своей деревне, с благословения Владыки Павла, Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского, воскресную школу.

Самая-самая «Аборигенная семья» — Шивторовы из деревни Шугур Кондинского района. Родители приобщают своих троих детей к национальным ремеслам, охоте, рыбалке, мансийским традициям.

Победители в номинации «Древо жизни» — Ваулины из Нефтеюганска. За два года Ольга Викторовна вместе с внучкой Валерией составила одно из самых впечатляющих семейных дерев. Как они сами рассказывают, когда дошли до четвертого колена родословной — «поняли, что уже не могут остановиться». Так они собрали данные о более чем ста родственниках. Отследили историю семьи по дедушкиной линии до начала XIX века, до пятого поколения. Сейчас работают с архивом по шестому.

Кстати, в традициях конкурса проводить церемонии награждения в городе победителей прошлого года, поэтому в 2019-м лучшие семьи округа ждет Ханты-Мансийск.