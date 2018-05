Видео: Крис Хемсворт с детьми и собакой зажег под Wrecking Ball Майли Сайрус

Второй день подряд Wrecking Ball фигурирует в нашей новостной ленте, и на этот раз повод объективно забавнее и трогательнее — Крис Хемсворт выложил видео, на котором прямо-таки отжигает под хит Майли Сайрус к вящей радости собравшихся вокруг детей и собачки.

Вот как это было:

What started as a ground breaking music video ended in a savage attack by a cowardly K9. Never work with Kids or Animals. #wreckingball #wreckingdog #daddydaycare #murderonthedancefloor @mileycyrus @liamhemsworth

Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

