1 000 «реальных кабанов» на Тэцевской: в Казани открывается мотосезон

В субботу, 26 мая, казанцев разбудит дикий рев моторов. Байкеры открывают мотосезон. Как раз поэтому они нас будят и зовут на большое шоу за городом.

Байкеры торжественно откроют мотосезон в полдень и за городом — на автодроме KazanRing. Нас, простых жителей без байков, ждет большое звуковое шоу. Байкеры в составе 1 000 человек проедутся по городу, оставляя за собой оглушительный шлейф. Да, они очень громкие ребята.

Самые бесстрашные казанцы приглашены на праздник и авто-мото шоу на автодром. Можно посмотреть на «реальных кабанов» и на их байки вблизи. В течение шоу будут актуальны вопросы вроде «Кто сильнее: медведь или акула?». Только в схватку вступят мотоцикл с самолетом или мотоцикл со спортивным автомобилем. В общем, расслабляться зрителям будет некогда. Это же не концерт классической музыки.

Спокойствие нарушат дрифт-соревнования, гонки ретро автомобилей и трюки на мотоциклах и квадроциклах. В программе мото-выставка и шоу 4x4 (настоящий «разрыв» автомобиля или проезд через разбитое авто). Вход на открытие мотосезона свободный, как Анджела Дэвис.

После трехчасовой программы тысячная колонна мотоциклистов двинется в сторону мотоклуба «Ночные волки» на Тэцевскую. После бешеного и активного дня на автодроме, концерт с живой музыкой и дружеской атмосферой — самое то.

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