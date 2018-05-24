Куда сходить в Казани 26 и 27 мая?

Бесплатная экскурсия по КФУ 26 мая казанцев приглашают на экскурсию по Химическому институту им. А. М. Бутлерова. На ней расскажут о том, как химия поможет решить проблему нехватки нефти и удорожания цен на бензин. Участники экскурсии посетят лаборатории, в которых разрабатываются новейшие способы нефтедобычи: экологичные, экономичные и энергоэффективные, увидят нефть, застывшую в камне, и другие необычные вещества. Дети от 12 до 14 лет смогут стать участниками зрелищных опытов и поближе познакомиться с профессией учёного.

В 10.00 и 12.00 пройдут экскурсии для посетителей старше 15 лет, а с 14.00 начнется программа для школьников от 12 до 14 лет. Продолжительность экскурсий 1,5 часа. Участие свободное, обязательна регистрация по ссылке https://kazanskiy-federalnyy-univ.timepad.ru/event/729995/

Выставка мотоциклов

26 мая автодром Kazan Ring Canyon откроет новый мотосезон. В программе — выставка мотоциклов, дрифт-шоу, стант-шоу, проезд реактивного унимото, шоу Tresspacers MCB и другие зрелищные трюковые номера.

Мероприятие пройдет на автодроме, который находится на 817 км федеральной трассы М7. Начало в 12.00.

Открытие мотосезона

26 мая в Казани состоится официальное открытие мотосезона, в котором примут участие более 400 человек, среди которых около 150 — это гости из Уфы, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Оренбурга, Йошкар-Олы, Саратова, Волгограда, Владимира и Магнитогорска.

В 13.00 мотоциклисты соберутся на площадке возле нового ипподрома, затем колонной двинутся в байк-центр мотоклуба «Ночные волки» (ул. Тэцевская, 8). Там выступят татарстанские группы «Чемодан Гризли», «Пивной путч», «Равновесие», «Братья Блюз», Clever, No Label Band, Nalien, 4 CEZONA.

Фестиваль русского фольклора «Каравон»

26 мая в селе Никольское Лаишевского района состоится XXVI Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». Гостем фестиваля станет народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный театр фольклора «Русская песня».

Программа «Каравона-2018»

08.00-16.00 Площадка «Город мастеров»: выставка-продажа изделий народных промыслов, ремесленников РФ, мастер-классы, мастер шоу;

09.00-16.00 Площадка «Развлекательно-игровая»: батуты (горка, замок), цирковые сетки, катание на квадрациклах, катание на лошадях, катание на верблюде, карусели.

10.00-10.50 Торжественное открытие праздника: театрализованный пролог, приветствия Премьер-министра РТ Алексея Песошина и других почётных гостей, награждение.

10.50 -14.00 Концертная программа на главной сцене: выступление фольклорных коллективов из РТ и регионов РФ.

14.00 -15.30 Выступление ансамбля «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

11.00-14.00 Концертные и игровые, театрализованные программы на площадках:

15.30-16.30 Традиционный хоровод «Каравон» с участием всех коллективов и гостей праздника.

До села Никольское Лаишевского района в этот день можно будет добраться на спецавтобусах, которые будут отправляться от станции метро «Проспект Победы», театра Камала и ГТРК «Корстон».

Открытие сезона проекта «Зеленый фитнес»

27 мая в парке им. Горького пройдет открытие нового сезона проекта «Зеленый фитнес». В программе — массовая зарядка, занятия по йоге, зумбе, аэробике. Кроме того, будет открыта площадка для детского фитнеса.

Также все желающие смогут принять участие по ораторскому искусству, которое проведет Айнур Зиннатуллин.

Начало в 12.00.

Духов день в Суконной слободе

27 и 28 мая на территории храма в честь Сошествия Святого Духа города Казани (ул. Т. Минуллина, 21) и на площадке у театра кукол «Экият» (ул. Петербургская, 57) состоится праздник «Духов день в Суконной слободе».

Программа на 27 мая:

Духосошественский храм:

08:30 -11:30 — Божественная литургия

13:00 — 14:30 — Открытая беседа для горожан со священством на тему: «Как духовной и народной культурам существовать вместе в современном мире?». Модератор журналист Марк Шишкин

15:00 — 17:00 — Беседа «Церковь, Семья и современный мир», куратор педагог, специалист по раннему развитию семейного центра «Драгоценность», Анастасия Шишова

17:0 -18:30 — Вечернее богослужение

18:3 -20:00 — Концерт ансамбля духовной музыки «Хронос»

Ансамбль «Хронос» был основан в 2012 году с целью максимально стилистически верно исполнять музыку, не звучавшую столетия. В репертуаре Хроноса богослужебная, паралитургическая и народная музыка Древней Руси, Средневековой Европы, Грузии и Византии.

Площадка у театра кукол «Экият»

12:00 — 12:40 — Шествие от храма к праздничной площади

12:40 — 14:00 — Троичные хороводы и народные игры, общая трапеза

12:00 — 17:00 — Ярмарка «Сорочка», современные и традиционные ремесла

12:00 — 17:00 Мастер-классы по традиционным и современным ремеслам — ткачество на станке и на берде, традиционный русский костюм, изготовление кукол на все случаи жизни, гончарное мастерство и керамика

12:00 — 17:00 — работа площадки «Казачий городок», знакомство с казачьей культурой: арбалетный тир, мастер-классы по фланкировке шашкой и пр.

12:00 — 17:00 — работа площадки «Детское царство». Детский городок с играми, мастер-классами и рисованием от детей — детям

13:00 — 17:00 — концерт православных и фольклорных коллективов г. Казани

21:30 — 23:00 — Вечерка и танцы под гармонь

Краеведческая площадка (тамвайная экспозиция рядом со ст. м. Суконная слобода, музейный вагон):

12:00 — 17:00 — выставка исторических фотографий трамвая в контексте города

12:00 — 13.30 — Лекция и презентация книги по истории трамвая от историка и краеведа Алексея Клочкова

13:00 — 15:00 — экскурсии по Суконной слободе от проектов «Старая Казань» и «Непарадная Казань»

13.00 — Пешеходная экскурсия «Традиции казанских ремесел и народных гуляний», экскурсовод Ирина Девятаева

15.30 — 17.30 — Пешеходная экскурсия по Трём Горам — по улицам Ульяновых, Волкова и Калинина. Деревянная Казань. Экскурсовод Марк Шишкин

17:30-19.30 Краеведческий лекторий. Лекция историка и краеведа Леонида Абрамова «История казачества на Волге».