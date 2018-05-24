В Каменске-Уральском появился «парк-призрак» (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском тополиную аллею у ДК УАЗ превратили в парк-призрак из фильма ужасов. Шокирующее видео выложил в Сеть председатель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

По словам активистов, в апреле в парке специалисты произвели обрезку крон тополей, причем срезали все до единого сучка, оставив лишь стволы. Из-за этого место отдыха стало выглядеть довольно пугающе: неработающий фонтан, теплотрасса, сотни искромсанных деревьев, мусор и залитая краской безрукая скульптура мужчины с ребенком.

Фото: скрин с видео «Гражданского патруля»/youtube.com "При советах коммунисты занимались озеленением городов тополями. Здесь власти, видимо, психанули и решили устроить тополиные джунгли. Стоит признать, нынешние власти нашли элегантный способ, даже не знаю, как это сказать… По крайней мере, локация избавлена от пуха и падающих тополиных веток", — иронично прокомментировал происходящее автор ролика, активист «Гражданского патруля» Михаил Соловьев

Видео: Ростислав Антонов/youtube.com,

После увиденного правозащитники направили официальное обращение в администрацию Каменска-Уральского о недопустимости такого обращения с деревьями и попросили принять меры по благоустройству парка, в том числе вывезти мусор, восстановить фонтан и дорожки, а также высадить вместо изуродованных тополей березы, ели, сосны, пихты, осины и другие деревья.

Фото: скрин с видео «Гражданского патруля»/youtube.com В пресс-службе муниципалитета корреспонденту "Уралинформбюро" заявили, что в скором времени место отдыха преобразится — благоустройством сквера у ДК УАЗ на собственные средства занимается социальный партнер города. «Сегодня картинка, конечно, не очень красивая, но если сравнить, что было в этом парке до того, как его начали обихаживать, все было куда хуже: все заросшее, забор разрушен, скульптуры разрушены… И надо понимать, что тополям, которые находятся там, им более полувека. Их никто давно не кронировал. Поскольку это очень хрупкие деревья, их кронировали по максимуму. Но кроны отрастут — произойдет это месяца через полтора. Помимо тополей, в сквере были еще и кустарники. Их тоже обрезали. А поскольку их обрезали осенью, они, конечно, еще не отрасли», — рассказала руководитель пресс-службы Елена Шеремет

По ее словам, партнер города уже восстановил нижнее ограждение. «Сейчас отливаются бетонные формы, чтобы в этом месте сделать все так, как было раньше. Также они купили опил — посыпают им почву, чтобы ее хоть как-то обогатить. Ветки покрупнее вывозятся, помельче — уничтожают с помощью измельчителя. Конечно, это (благоустройство — прим. ред.) не быстрый процесс», — добавила она.