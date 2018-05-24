Дети Обручевского района смогут посещать летние городские лагеря

Тра­ди­ци­он­но на ба­зе об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных и дет­ских спор­тив­ных школ, учре­жде­ний организуются де­сят­ки дет­ских ла­ге­рей. 24 мая стартовала запись детей на летний городской отдых. В этом году время работы центров, присоединившихся к «Московской смене», продлили с 09:00 до 19:00 (будние дни). «Мос­ков­ская сме­на» это про­грам­ма лет­не­го дет­ско­го от­ды­ха. В 2018 го­ду про­ект при­мет де­тей от се­ми до 14 лет в 247 цен­трах днев­но­го пре­бы­ва­ния. Про­грам­ма преду­смат­ри­ва­ет ак­тив­ный раз­ви­ва­ю­щий от­дых под ру­ко­вод­ством пе­да­го­гов, под­го­тов­ку к олим­пи­а­дам, по­се­ще­ние му­зеев, зна­чи­мых спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий, ма­стер-клас­сы с уча­сти­ем олим­пий­ских чем­пи­о­нов и чем­пи­о­нов ми­ра, спар­та­ки­а­ды, ве­ло­про­бе­ги и мно­гое дру­гое. В проекте примут участие 132 школы, 28 спортшкол, 87 соцучреждений. Запись на портале https://www.mos.ru/city/projects/leto2018/.