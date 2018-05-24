Дети Обручевского района смогут посещать летние городские лагеря 

Традиционно на базе общеобразовательных и детских спортивных школ, учреждений организуются десятки детских лагерей. 24 мая стартовала запись детей на летний городской отдых. В этом году время работы центров, присоединившихся к «Московской смене», продлили с 09:00 до 19:00 (будние дни). «Московская смена» это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект примет детей от семи до 14 лет в 247 центрах дневного пребывания. Программа предусматривает активный развивающий отдых под руководством педагогов, подготовку к олимпиадам, посещение музеев, значимых спортивных мероприятий, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, спартакиады, велопробеги и многое другое. В проекте примут участие 132 школы, 28 спортшкол, 87 соцучреждений. Запись на портале https://www.mos.ru/city/projects/leto2018/.