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Найти 20 отличий: фильм vs реальность
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Найти 20 отличий: фильм vs реальность 

Ivi.ru 1 час назад
Если вы когда-либо сомневались, что того или иного актера зазря выбрали на роль реально существовавшего (или существующего) человека, плохо загримировали или, что еще хуже, он не оправдал ожиданий и плохо сыграл, окститесь. Возможно, это был лучший перформанс актера за всю его карьеру!
Бразильянец Димитрий Биту де Арайо (Dimitri Bitu de Araújo) уже несколько лет объединяет байопики с интервью их героев, чтобы показать, что тот или иной актер снялся в нем вовсе не случайно.
«Поймай меня, если сможешь» (Catch Me If You Can, 2002)
«Авиатор» (The Aviator, 2004)
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (Julie & Julia, 2009)
«Фрост против Никсона» (Frost/Nixon, 2008)
«Боец» (The Fighter, 2010)
«Железная леди» (The Iron Lady, 2011)
«7 дней и ночей с Мэрилин» (My Week with Marilyn, 2011)
«Охотник на лис» (Foxcatcher, 2014)
«Я видел свет» (I Saw the Light, 2015)
«Эдди «Орел»» (Eddie the Eagle, 2016)
«Джеки» (Jackie, 2016)
«Сноуден» (Snowden, 2016)
«Тоня против всех» (I, Tonya, 2017)
«Горе-творец» (The Disaster Artist, 2017)
«Битва полов» (Battle of the Sexes, 2017)
«2pac: Легенда» (All Eyez on Me, 2017)
«Корона» (The Crown, 2017)
«Охотник за разумом» (Mindhunter, 2017)
«Борг/Макинрой» (Borg McEnroe, 2017)
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