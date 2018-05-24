Арт-битва, пауэрлифтинг и велопарад. Как провести выходные в Красноярке?

Погода в выходные ожидается не стабильная. Не знаешь — ехать на шашлыки, или остаться дома в компании дивана и телевизора. Оба варианта не верные, ведь предстоящие дни обещают быть намного интереснее. Подробнее о том, какие мероприятия вас ждут в следующие три дня, читайте в материале «АиФ-Красноярск»

Пятница, 25 мая Пятница на этой неделе спортивно-образовательная. Так, 25 мая в Красноярске пройдёт первенство Красноярского края по пауэрлифтингу. Уточняем специально для тех, кто думает, что это сугубо мужской вид спорта: в соревнованиях участвуют девушки и юноши. Возможно, такое зрелище для любителей, но сила, которую собой воплощают атлеты — невероятна. Приходите удивиться, какие у нас в крае есть силачи. Место встречи в СДЮСШОР «Здоровый мир».

25 мая в 18:00 Красноярская краевая молодежная библиотека начинает праздновать Общероссийский день библиотек. Вход свободный! В библиотеке по адресу: ул. Пионерской правды, 3а, состоится ART-битва для поклонников искусства. В ней сойдутся ценители классического и современного искусства, а финал расставит все точки над «и».

Символом праздничной программы в библиотеке на ул. Щорса, 46, станет КОТ («Книга. Образование. Творчество»). Причем порой самый что ни на есть настоящий. Квест по следам известных хвостатых литературных героев, турнир по настольной игре «Взрывные котята», стилизованный аквагрим, мастер-класс по рисованию под руководством профессионального художника… КОТов в этот день будет много!

А на пр. Металлургов, 14 в планируется необычный турнир по компьютерным играм. Искать в виртуальной реальности невероятные миры и героев, описанных в книгах жанра ЛитRPG, — весело и захватывающе!

Суббота, 26 мая Действительно полезным и актуальным станет мастер-класс дипломированного специалиста по этикету Влады Назаровой. Сегодня многие уже не представляют своей жизни без виртуального общения. Практически каждый имеет аккаунт в социальной сети. Ваш профиль в Instagram, Facebook или Vkontakte — лицо, визитная карточка и даже резюме! А правила прилия существуют и в виртуальном мире. Чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше их знать.

На мастер-классе «Нэтикет. Репутация и имидж леди в социальных сетях» вы узнаете как выглядит интернет-аккаунт современной леди, чего не стоит делать в соцсетях, чтобы не потерять работу, какие виды selfie недопустимы, какие фото в купальнике не стоит делать и многое другое. Приходите в 14:00 на Каменку, но предварительно запишитесь.

Ещё одно познавательное, и к тому же бесплатное субботнее мероприятие — урок английского языка. Вспомни: сколько раз ты себе обещал выучить его? Сходи хотя бы на одно занятие в Лингволабораторию Краевой молодёжной библиотеки! Ты узнаешь новые слова, усовершенствуешь произношение, да и просто проведёшь время в хорошей компании. Своим опытом поделится специалист библиотеки с опытом общения и жизни в Великобритании и Ирландии.

Воскресение, 27 мая Понимаем, что в воскресение, перед рабочим днём, хочется отдохнуть дома, поваляться, набраться сил. Но это мероприятие пропускать нельзя! С 9:00 на Мира начнётся большой праздник красноярского велодвижения — традиционный велопарад.

В 10:00 будет дан старт велопараду, который пройдет по маршруту: площадь Мира (Триумфальная арка) — пр-т Мира — ул. Горького — ул. Карла Маркса — ул. Дзержинского — пр-т Мира — площадь Мира (БКЗ). Тем самым, участники велопарада вернутся на площадь Мира, где продолжится праздничная программа. Кроме этого, будут работать сцена и фотозона.

Общая протяженность маршрута составляет порядка 5,5 километров. Принять участие в велопараде могут все желающие.