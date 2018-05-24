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Автор «Симпсонов» показал первые кадры недетского мультсериала о Средневековье
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Автор «Симпсонов» показал первые кадры недетского мультсериала о Средневековье 

Газета.Ru 1 час назад
Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Гроунинг снял свой первый за 20 лет новый анимационный проект.
Премьера комедийного мультсериала о Средневековье Disenchantment состоится на Netflix 17 августа, всего, как сообщает Mashable, подписчикам стримингового сервиса будут доступны 10 эпизодов шоу.
В твиттере сервис поделился первыми кадрами из нового мультсериала, герои которого выполнены в типичной стилистике Гроунинга и очень похожи на персонажей «Симпсонов» и «Футурамы». Главные действующие лица Disenchantment — пьющая принцесса Бин, ее друг-эльф Эльфо и демон Люси. В прошлом году Гроунинг обещал, что будет много секса, смерти и шуток.
Ранее «Симпсонов» раскритиковали за расистский подход к созданию некоторых персонажей.
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