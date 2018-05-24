7 вещей, которые Юрий Дудь сделал для российского YouTube

Сделал информацию доступнее

Если вы абсолютно не шарите в политике, литературе, музыке, кино и искусстве, не стоит отчаиваться, ведь в любом выпуске «вДудь» всегда найдется пару минут на ссылочки с инфой о неизвестных широкому кругу писателях или художниках, историко-политические справки, геометки и многое другое. А еще вы сможете увидеть доходы и расходы звезд в инфографике, понять свою никчемность в этом мире (хотя это не точно) и даже выучить пару новых понятий, чтобы козырнуть потом ими в кругу друзей и коллег.

Показал, как можно удовлетворять интересы любой аудитории

Как одновременно вещать для пятнадцатилетних подростков и женщин бальзаковского возраста, для мужиков с гаечным ключом и гламурных дам? На все случаи в арсенале Дудя есть разношерстные выпуски, способные заинтересовать любого, даже пенсионеров, которые о YouTube не слышали (стоит только посмотреть интервью Жириновского или Грудинина). Благодаря шоу люди, которым за 50, становятся активными пользователями видеохостинга.

Доказал, что можно задавать провокационные вопросы звездам и не получать за это по лицу

Искусно задаваемые каверзные вопросы, которые зритель никак не может ожидать, иногда ставят в тупик даже самых морально-подготовленных гостей Дудя. Обычно медийные личности многое скрывают из своей личной жизни, поэтому цель Юрия не высмеять гостя, а найти правдивый ответ и развеять распространенные мифы о герое.

Сумел раскрыть актуальные проблемы

Здесь не будут рассказывать про биоинформатику, восстание декабристов и концерт Стаса Михайлова в 2017 году. Здесь то, что вы пару дней назад видели в своей в новостной ленте, читали в Forbes , Твиттере или Instagram, то есть то, что сейчас действительно актуально и волнует общественность. Едкие комментарии вместе с жесткой позицией ведущего и неоднозначные ответы гостей всегда дают пищу для размышления. После каждого выпуска зрителю есть, что обсудить и о чем поспорить с друзьями.

Придумал, как небанально вставлять рекламу в ролики

Реклама когда-нибудь захватывала вас, как американский блокбастер? Категорическое «нет»? Тогда вам точно нужно переходить по ссылке в описании. Дудь может убедить подписчиков своего канала купить даже то, что им совсем не нужно, причем делает это настолько изысканно и профессионально, что в его случае рекламу даже палец не поворачивается переключать (мы пробовали).

Показал, что о политике можно рассказывать интересно

Политика — штука сложная. Поэтому важно не только грамотно подходить к освещению такого рода вопросов, но и не бояться, что потом настучат по шапке. В своей передаче Юрий с присущей ему смелостью спрашивает о том, о чем в политических кругах иногда даже говорить не принято. Атакует, кстати, по всем фронтам: чего стоит один только финальный вопрос — «оказавшись перед Путиным, что Вы ему скажете?» Может, сам готовится к личной встрече?

Сделал контент не только развлекательным, но и полезным

Если бы у вас был выбор: раскладывать пасьянс на офисном компьютере, пока начальство не видит или посмотреть новый выпуск «вДудь», какую серию «вДудя» вы бы включили? Это, конечно, не сравнится с прочтением томика Толстого, но полезной информации в интервью с интересными людьми или, как сейчас модно говорить, инфлюенсерами, достаточно для того, чтобы быть в теме.